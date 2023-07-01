Эксперт оценила роль виртуальных концертных залов в популяризации музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современные инновационные технологии позволили приобщиться к такому яркому событию как музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", гораздо большему количеству людей, чем вместила открытая площадка на Красной площади Тобольска.

Этот факт отметила эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, комментируя концерт джазового квинтета под руководством народного артиста России Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника, который прошел в рамках фестиваля.

Прошедший концерт, по ее мнению, выделяется неординарностью и мощной эмоциональной составляющей.

"Организация такого уровня мероприятий в значительной степени повышает потенциал развития событийного туризма региона, - подчеркнула Татьяна Подольская, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Тюменская область входит в топ-20 рейтинга событийного потенциала регионов России, занимая по итогам 2022 года 16-е место. Позиция Тюменской области в данном рейтинге в сравнении с результатами 2021 года снизилась на два места, что вызвано не ухудшением показателей региона, а более динамичным ростом других активных регионов, входящих в топ-20".

Виртуальные концертные залы, которые открываются в Тюменской области под патронажем губернатора Александра Моора, по ее мнению, позволяют не только приобщаться к достижениям российской культуры, не выезжая в большие города, но и создают условия для широкого знакомства граждан страны с многообразием культур разных народов, проживающих в нашей многонациональной стране.