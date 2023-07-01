Современный Тобольск ассоциируется с туризмом и музыкальными фестивалями

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Джаз, пройдя через определенную трансформацию, из музыки негритянских кварталов, превратился в элемент российской культуры нового времени.

Об этом заявил доктор социологических наук Роман Овчаренко (Ростовская область), комментируя концерт джазового квинтета под руководством народного артиста России Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника, который состоялся в рамках XIV музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", и прошел при аншлаге — на Красной площади Тобольска собрались около трех тысяч слушателей.

И доказательством этому, по его словам, служит тот шквал эмоций, который вызвало у слушателей совместное исполнение джазовым и симфоническим коллективами классического произведения Николая Римского-Корсакова "Полет шмеля".

"Остается только позавидовать Тобольску и его жителям - они получили море позитива и наслаждение от хорошей музыки, - отметил Роман Овчаренко, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В целом отрадно осознавать, что Тобольск нашего времени ассоциируется в большей степени с туризмом и с культурными мероприятиям и событиями, такими как фестиваль "Лето в Тобольском кремле".

"Лето в Тобольском кремле", по словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, главный тюменский музыкальный фестиваль под открытым небом.

"Такие события являются магнитами, притягивающими в регион туристов. Чтобы подобные проекты получались, нужен надежный партнер. В данном случае это компания СИБУР. В результате в эти дни отели в Тобольске переполнены гостями. Конечно, это свидетельство того, что у города есть перспективы для развития туризма и соответствующей инфраструктуры", — подчеркнул Андрей Пантелеев.

В 2024 году фестивалю "Лето в Тобольском кремле" исполнится пятнадцать лет, а Тюменская область отметит 80-летний юбилей.

"Не буду раскрывать секретов, но идеи в связи с этим уже есть. Уверен, вместе с Тюменским филармоническим оркестром мы подарим жителям и гостям региона множество прекрасных концертов в новых форматах", — рассказал Андрей Пантелеев.