Федеральная система дистанционного электронного голосования, по оценке эксперта, созвучна духу времени

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Всенародное голосование должно быть созвучно духу времени, и применение федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прекрасный тому пример. В этом уверен доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы и Академии наук высшей школы Российской Федерации Александр Голышев.

Цифровая культура, по его словам, все больше "завоевывает" симпатии россиян.

"83% жителей страны уже реальные пользователи интернета, причем свыше 77% это - проживающие в сельской местности, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Повышенный интерес к нему проявляет и молодежь.

Исследования, проведенные Избирательной комиссией Псковской области, показали, что 73% опрошенных поддержали электронное голосование, и молодежь готова голосовать через интернет. Псковская область одна из лидеров ДЭГ. Именно у нас внедрялась и тестировалась практика электронного голосования. Накопленный опыт воочию подтверждает его демократичность, достаточную прозрачность, а главное желание россиян идти в ногу со временем".

В этом году в 24 регионах будет применяться федеральная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В 6 регионах эта процедура себя уже зарекомендовала, а для 18 регионов это будет первый опыт применения этого формата голосования.

Напомним, что в 2023 году дистанционное электронное голосование на выборах в Тюменской области применять не будут.