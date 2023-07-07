Эксперт: современные управленцы должны показывать пример патриотизма

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Современные управленцы должны показывать пример патриотизма и верности большой и малой Родине. В этом уверен доктор экономических наук, проректор по стратегическому развитию Уфимского университета науки и технологий Азат Янгиров (Республика Башкортостан), комментируя встречу президента России Владимира Путина с выпускниками, так называемой школы губернаторов - Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Сегодня роль управленцев, по его оценке, ощутимо меняется. "С одной стороны, им нужно обладать навыками антикризисного управления, уметь работать в условиях высокой неопределенности. С другой стороны, управленцы должны сейчас стать значительно человечнее. К примеру, из-за непростой современной ситуации в особом внимании нуждаются участники СВО и члены их семей", - пояснил Азат Янгиров, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Глава государства на встрече отметил, что готовность служить народу и Родине, личные данные, способности и потенциал выпускников важнее бывших заслуг при назначении на должности.

"Здесь прежде всего важно не какое-то "телефонное право" или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал, творческой потенциал, готовность служить. Служить в самом хорошем смысле этого слова: служить народу, свой стране и Родине", - сказал президент.

Путин указал, что с 2017 года 50 участников школы губернаторов стали главами регионов, 5 человек были назначены федеральными министрами, 20 человек заместителями федеральных министров, в том числе 7 - первыми заместителями. Он подчеркнул, что выпускники школы успешно трудятся в обеих палатах парламента, администрации президента, аппарате правительства Российской Федерации, в качестве глав крупных городов.