Первый этап благоустройства Александровского сада в Тобольске завершат в 2023 году

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На первом этапе благоустройства Александровского сада в Тобольске в 2023 году проведут озеленение, установят фонтан, создадут детскую и спортивную площадки, смонтируют наружное освещение. В рамках второго этапа, который стартует в 2024 году, построят парковку на 86 мест и стоянку для автобусов, проведут необходимые инженерные коммуникации, обустроят тротуары и газоны.

Об этом сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев губернатору Тюменской области Александру Моору во время его рабочей поездки в город. .

Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, коментируя поездку главы региона в Тобольск, отметил, что Александровский сад после окончания благоустройства имеет все шансы стать привлекательным местом для отдыха и разнопланового досуга.

"Тобольск - это известная точка притяжения для туристов, - подчеркнул Борис Корсунский, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Общественные пространства, которые отражают историю города, региона, да и России в целом востребованы среди жителей и гостей города".

В рамках первого этапа по благоустройству в Александровском саду активно идут археологические раскопки.

"Мы сделали множество находок, датируемых концом XVII, XVIII и началом XIX веков. Среди них – осколки разнообразной керамической и фарфоровой посуды, в том числе китайского и германского производства, другие предметы бытового назначения, а также монеты. По итогам исследования будут подготовлены научные статьи и монография", – рассказал заведующий лабораторией археологии и исторической антропологии сектора историко-культурных исследований Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Александр Адамов.

По словам Максима Афанасьева, результаты работы археологов уже используются на практике – дизайн канализационных люков на Базарной площади в Нижнем посаде решено выполнить в виде монет, которые найдены при раскопках. Труд археологов представляет не только большую научную ценность – их находки будут интересны горожанам и гостям Тобольска, уверен глава региона. Он поручил доработать проект благоустройства Александровского сада и предусмотреть на месте раскопок устройство так называемого археологического окна. Накрыть раскоп стеклянным куполом, чтобы каждый желающий мог увидеть, как жили в Тобольске 300–400 лет назад.