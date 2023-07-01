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В тюменской ОКБ № 2 обновили травматологический операционный блок

Общество, 13:41 21 июля 2023

Травматологический операционный блок обновили в Областной клинической больнице в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В блоке провели перепланировку и отделочные работы; установили современное операционное и рентгеновское оборудование, автоматические двери, ламинарные системы очистки воздуха,

"Травматологический операционный блок рассчитан на семь хирургических столов, что позволяет проводить 30 и более операций ежедневно. Операционные оснащены новейшим осветительным оборудованием, хирургическими и анестезиологическими консолями", - прокомментировал Руководитель операционного блока Александр Базаров.

Решение об оснащении блока современным оборудованием принял губернатор Тюменской области Александр Моор в октябре 2022 года.

Пациенты уже получают квалифицированную высокотехнологичную медицинскую помощь по травматологическому профилю: эндопротезирование крупных суставов; остеосинтез крупных и мелких костей; эндоскопия суставов; реконструкция связок.

Областная клиническая больница № 2 является главным учреждением Тюменской области по оказанию экстренной и неотложной медпомощи. Ежегодно здесь выполняется свыше 5 тыс. операций пациентам с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы.

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# здравоохранение , ОКБ № 2

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