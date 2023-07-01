Школьники Омутинского района начнут осваивать самбо

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

К занятиям по самбо школьники Омутинского приступят с нового учебного года под руководством тренера Андрея Ходакова, который работает с омутинскими спортсменами уже около 10 лет. В июне педагог прошел профессиональную переподготовку в рамках регионального форума "Самбо - вместе в будущее".

Тренировки начнутся с сентября, к ним преподаватель готовится заранее. Тренер планирует обратиться к специалистам федерации самбо Тюменской области, а также своему наставнику – руководителю Голышмановской спортивной школы олимпийского резерва Олегу Ермакову.

"Для Омутинского района самбо – новое направление, мне предстоит много работы. Я приложу все усилия, чтобы обучить юных спортсменов и привести их к победам. Для начала нужно обучить ребят основным упражнениям – правильное падение, приземление. Будем делать упор на акробатику, гимнастику и растяжку", - поделился Андрей Ходаков.

Занятия пройдут на базе ДЮСШ Омутинского района, в учебную группу войдут ребята в возрасте 10-12 лет в общем количестве 25-30 человек, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.