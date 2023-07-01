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Саратовские студенты-программисты победили в "Кубке будущего" в Тюмени

Общество, 14:23 23 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Студенты Саратовского государственного университета победили во всероссийском чемпионате по спортивному программированию "Кубок будущего", который завершился в Тюмени 22 июля. На втором месте - Университет науки и технологий МИСИС из Москвы, сообщает информационный центр правительства региона.

Третье место разделили между собой Воронежский и Петрозаводский государственные университеты.

"Мы рады были принять у себя участников Всероссийских соревнований по спортивному программированию. Уверен, что дни, проведенные на площадке, были насыщенными и продуктивными, а программа дополнительных мероприятий в Центре робототехники оставит о Тюменской области только положительные впечатления", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Всего в состязаниях на базе Тюменского индустриального университета приняли участие молодые программисты из 22 регионов России.

Для участников чемпионата в Центре робототехники и АСУ Тюменской области организовали также организовали дискуссионную площадку о перспективах спортивного программирования, встречу с представителями тюменских ИТ-компаний и соревнования "Битва роботов" и "Следование по линии".

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# программисты , студенты

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