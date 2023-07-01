В Тюменской области от укусов клещей пострадали 12 тыс. 799 жителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тыс. 799 человек обратились в медицинские организации Тюменской области по поводу присасывания клещей с начала эпидсезона. Из них 2 тыс. 21 - дети до 14 лет, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

По данным на 24 июля выявлено 35 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 49 - клещевым боррелиозом.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. В частности, в Тюмени и Тюменском районе от укусов клещей пострадали 6 тыс. 215 человек, в Тобольске и Тобольском районе – 1 тыс. 696, в Ишиме – 780. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени ее окажут в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а), жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Отметим, с начала эпидсезона 2023 года исследован от населения 2 тыс. 61 клещ, в 32 из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 733 - возбудитель клещевого боррелиоза.