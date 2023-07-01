Тюменским студентам предлагают учиться по "умному расписанию"

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Пилотный проект "Умное расписание" внедряют в Тюменском медицинском университете. В нем примут участие около 70 человек – от двух до четырех групп студентов, у которых будут оцениваться показатели успеваемости, параметры сна, настроения, самочувствие, хронодиета, сообщает вуз.

"Это разработка лаборатории Дениса Губина. В эксперименте примут участие ребята с четко выраженным утренним и вечерним хронотипом. Успех в учебе, профессии во многом зависит от того, насколько человек может функционировать по своим биочасам, не идя против внутренней часовой стрелки", - рассказала руководитель проекта, доцент кафедры биологии Лина Данилова.

Авторы проекта провели исследования при помощи актиметров, которые использовались для оценки качества сна, уровня активности и других параметров жизнедеятельности организма. Проанализировали состояние 90 человек в возрасте 18-19 лет.

"Студенты - участники исследования носили актиметры в течение недели, соблюдая необходимые правила. Они также участвовали в анкетировании и тестировании с использованием стандартных психодиагностических опросников для оценки свойства биологических часов и параметров сна, настроения, социального джетлага - это современное явление, которое для большинства людей характеризуется более раним и коротким сном в будние дни, продолжительным сном в выходные, пищевой зависимости. Полученные данные актиметрии и анкетрования заносились в подготовленный шаблон", - уточнила младший научный сотрудник лаборатории геномики, протеомики и метаболомики Марина Межакова.

Следующий этап реализации проекта - отбор студентов, склонных к депрессии. Для участников экспериментальной группы составят индивидуальное расписание лекций, они будут получать поддержку в течение полугода, которая включает в себя рекомендации по диете, физической активности и режиму сна.

Проект курирует проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике ТМУ Елена Храмова. Он будет реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между Тюменским университетом и Тюменским областным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.