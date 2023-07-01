Капитан команды "Архангел Михаил" отметил профессионализм тюменских спортсменов

| Фото: пресс-служба RCC | Фото: пресс-служба RCC

Профессионализм тюменских спортсменов по смешанным единоборствам (ММА) и кикбоксингу отметил капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков. Он поблагодарил Тюмень за замечательных бойцов, с которыми его свела жизнь, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В клубе тренируются Павел Гордеев, Тимур Нагибин, Алексей Кунченко. Все они начинали карьеру в Тюмени, а теперь представляют команду на всероссийских и международных состязаниях.

28 июля спортсмены выступят на турнире по смешанным единоборствам лиги RCC в спорткомплексе "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60). Начало - в 18 часов.

Турнир входит в программу празднования 437-летия города. "Поздравляю Тюмень с Днем города и желаю огромного процветания, всех благ его жителям. Приходите на состязания, топите за наших", - добавил Иван Штырков.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области