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Капитан команды "Архангел Михаил" отметил профессионализм тюменских спортсменов

Спорт, 17:38 25 июля 2023

пресс-служба RCC | Фото: пресс-служба RCC

Профессионализм тюменских спортсменов по смешанным единоборствам (ММА) и кикбоксингу отметил капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков. Он поблагодарил Тюмень за замечательных бойцов, с которыми его свела жизнь, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В клубе тренируются Павел Гордеев, Тимур Нагибин, Алексей Кунченко. Все они начинали карьеру в Тюмени, а теперь представляют команду на всероссийских и международных состязаниях.

28 июля спортсмены выступят на турнире по смешанным единоборствам лиги RCC в спорткомплексе "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60). Начало - в 18 часов.

Турнир входит в программу празднования 437-летия города. "Поздравляю Тюмень с Днем города и желаю огромного процветания, всех благ его жителям. Приходите на состязания, топите за наших", - добавил Иван Штырков.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области

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# День города , кикбоксинг , смешанные единоборства

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