Тюменские поэты прочли стихи Высоцкого у памятника на набережной

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 поэтов Тюмени встретились у памятника Высоцкому на набережной Туры 25 июля. Встреча организована в рамках проекта "Расскажу о тюменских поэтах".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный библиотекарь Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева Галина Шахова.

"Провести встречу у памятника Высоцкому – просьба поэта Анатолия Глебова. Мы собрали более десятка поэтов, они так искренне читали стихи Владимира Семеновича, что казалось, что памятник улыбается. И еще они почитали свои стихи о Высоцком", - говорит Галина Шахова.

Перед горожанами выступили Анатолий Глебов, Вячеслав Девятков, Борис Федерякин, Раиса Герасимова, Тамара Кугакулова и другие. Зрителями стали несколько десятков тюменцев.

Эти встречи у памятника Высоцкому будем практиковать и далее, заверила главный библиотекарь Менделеевки.

"Творчество наших тюменских поэтов радует. Периодически выходят в свет новые сборники. О Тюмени и ее талантливых людях должны знать все", - уверена Галина Шахова.

Проект "Расскажу о тюменский поэтах" она реализует третий год. С начала 2023 года и до мая Галина Шахова при поддержке библиотекарей организовала около 40 встреч поэтов Тюмени и Тюменской области со школьниками и студентами в Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, Тюмени.

Они возобновятся с началом нового учебного года.

Анжела Лебедева