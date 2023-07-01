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Тюменские поэты прочли стихи Высоцкого у памятника на набережной

Общество, 17:49 25 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 поэтов Тюмени встретились у памятника Высоцкому на набережной Туры 25 июля. Встреча организована в рамках проекта "Расскажу о тюменских поэтах".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный библиотекарь Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева Галина Шахова.

"Провести встречу у памятника Высоцкому – просьба поэта Анатолия Глебова. Мы собрали более десятка поэтов, они так искренне читали стихи Владимира Семеновича, что казалось, что памятник улыбается. И еще они почитали свои стихи о Высоцком", - говорит Галина Шахова.

Перед горожанами выступили Анатолий Глебов, Вячеслав Девятков, Борис Федерякин, Раиса Герасимова, Тамара Кугакулова и другие. Зрителями стали несколько десятков тюменцев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Эти встречи у памятника Высоцкому будем практиковать и далее, заверила главный библиотекарь Менделеевки.

"Творчество наших тюменских поэтов радует. Периодически выходят в свет новые сборники. О Тюмени и ее талантливых людях должны знать все", - уверена Галина Шахова.

Проект "Расскажу о тюменский поэтах" она реализует третий год. С начала 2023 года и до мая Галина Шахова при поддержке библиотекарей организовала около 40 встреч поэтов Тюмени и Тюменской области со школьниками и студентами в Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, Тюмени.

Они возобновятся с началом нового учебного года.

Анжела Лебедева

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# Владимир Высоцкий , поэты , Тюменская областная научная библиотека

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