Мотоциклист сбил велосипедиста на переходе в Тюмени и сбежал

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Велосипедиста сбил мотоциклист на переходе по ул. 50 лет Октября в Тюмени. По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался на красный сигнал светофора, а велосипедист ехал по переходу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

22-летний велосипедист был травмирован, а мотоциклист уехал с места ДТП. Обстоятельства выясняются.

42-летний тюменец на арендованном электросамокате проезжал по "зебре" на ул. 30 лет Победы областного центра и попал под машину 27 июля. Водитель Daewoo не успела остановиться. Мужчина получил травму.