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Мотоциклист сбил велосипедиста на переходе в Тюмени и сбежал

Происшествия, 12:46 28 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Велосипедиста сбил мотоциклист на переходе по ул. 50 лет Октября в Тюмени. По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался на красный сигнал светофора, а велосипедист ехал по переходу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

22-летний велосипедист был травмирован, а мотоциклист уехал с места ДТП. Обстоятельства выясняются.

42-летний тюменец на арендованном электросамокате проезжал по "зебре" на ул. 30 лет Победы областного центра и попал под машину 27 июля. Водитель Daewoo не успела остановиться. Мужчина получил травму.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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