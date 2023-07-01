Познавательные квесты и экскурсии организуют музеи для юных жителей Ишима

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Познавательно и позитивно провести летние каникулы могут юные жители Ишима. Воспитанники детских пришкольных лагерей города посещают музейный комплекс имени П.П. Ершова, сообщает пресс-служба учреждения.

Так, школьники посещают автобусные экскурсии на родину П. П. Ершова в село Ершово, участвуют в квест-играх "Городские лабиринты" и "Форт Музей". А также ходят на экскурсию в Ишимский авиационно-спортивный клуб "Первым делом самолеты". Для ребят организуют и творческие мастер-классы: "Тканые животинки", "Фетровое ассорти", "Зентагл", лепка из полимерной глины.

Квест "Городские лабиринты" проходит в музее Городская управа. На нем школьники знакомятся с историей города, а затем составляют карту с указанием зданий, расположенных ранее в историческом центре города, на Базарной площади.

Присоединиться к музейным событиям могут все желающие. Запись групп на мероприятия ведется по телефонам: +7(34551) 5-15-22, 2-31-41, 2-38-17.