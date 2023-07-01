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Ярмарки вакансий пройдут в августе Тюменской области

Общество, 14:31 30 июля 2023

Департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области

Ярмарки вакансий пройдут в Тюмени и муниципалитетах региона в отделениях кадрового центра "Работа России", сообщает областной департамент труда и занятости населения.

1 августа соискателей ждут в с. Ярково, 17 августа в Тюмени, 18 августа ярмарка состоится в р.п. Голышманово, а 21 августа – в Ялуторовске.

Для безработных жителей с. Нижняя Тавда, испытывающих трудности в поиске работы, мероприятия по трудоустройству организуют 24 августа.

Ярмарка рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан старше 14 лет в свободное от учебы время и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, пройдет в Ишиме 24 августа.

Также будут организованы мини-ярмарки рабочих мест: 1 августа для несовершеннолетних жителей с. Казанское, 17 августа для безработных жителей Заводоуковска, для тоболяков, испытывающих трудности в поиске работы, и для жителей Упорово предпенсионного и пенсионного возраста.

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