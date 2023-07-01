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Консервацию усадьбы Ершова в Тобольске выполнят в третьем квартале 2023 года

Общество, 14:33 31 июля 2023

комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет культурного наследия Тюменской области

Консервационные и противоаварийные работы пройдут на двух памятниках архитектуры в Тобольске. Речь о выявленных объектах культурного наследия по адресам ул. Семакова, 7 и ул. Семакова, 8.

Как сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, работы завершат в третьем квартале 2023 года. На это направят субсидии из регионального бюджета.

Постройку домов в составе усадьбы Александра Яковлевича Ершова относят к началу XX века. Кроме упомянутых зданий в нее входит дом по адресу ул. Семакова, 6.

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