В Тобольске завершается фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер фест"

| Фото: сообщество "Том Сойер фест - Тобольск" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Том Сойер фест - Тобольск" во ВКонтакте

Волонтеры фестиваля "Том Сойер фест" завершают работы по восстановлению дома № 43а на ул. Алябьева в Тобольске.

"Скоро, наверное, дней через десять, наш третий сезон проекта будет закрыт. Мы практически закончили весь объем", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор проекта Елена Федорова.

Сейчас основной костяк участников фестиваля "Том Сойер фест" работает самостоятельно, без привлечения волонтеров. Есть необходимость в специалистах по устранению строительных недоделок и плотницких работ. Договоренность с ними достигнута, их ждут.

Ранее к работам привлекали волонтеров. Все сотрудничество с ними велось по графику. За два месяца привлечены не менее сотни человек. Среди них были и те, кто приходили на объект почти во все дни. С трех сторон здание и пять окон очистили от старой краски, заштукатурили цоколь фундамента, провели мелкий ремонт окон и входной группы веранды, прибрали на территории. С помощью средств проекта "Тобольские узоры" — победителя "Формулы хороших дел" СИБУРа — полностью заменили крышу и потолок.

Отметим, к процессу преображения старого дома в подгорной части города помимо волонтеров подключились общественники, депутаты гордумы и глава Тобольска Максим Афанасьев, он помогал в покраске и закреплении наличников.

Когда участники проекта зашли на объект, он был выкрашен коричневой краской. Теперь здание приобрело красный, серый и белый цвета. Наличники очистили, восстановили и покрасили. Утраченные детали — классические ромбы — заменили на элементы в виде осетров.

Проект "Том Сойер фест" реализуется во многих городах волонтерами. Добровольцы приводят в порядок старые дома, которые не являются объектами культурного наследия.

Инна Пахомова