Строительство кампуса даст новый импульс обустройству берега озера Круглое в Тюмени

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Строительство в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня придаст новый импульс развитию территории озера Круглое, где он будет располагаться.

Об этом, комментируя принятие закона о концессии строительства межвузовского кампуса, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Земельный участок будет располагаться возле озера Круглое. Появление такого объекта придаст новый импульс облагораживанию всей территории берега. Мы сможем сделать еще одну красивую, интересную зону отдыха и оздоровления наших горожан", - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что работы по строительству кампуса никак не затронут территорию парка имени Гагарина, так как этот этот объект имеет особый статус, являясь памятником природы.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. В Тюмени межуниверситетский кампус расположится на территории площадью 167 тыс. 300 кв. метров. Проект предусматривает строительство четырех общежитий на 4 тыс. 980 мест, гостиницы на 120 мест, учебно-лабораторного корпуса, технопарка, конгресс-центра, центра поддержки и развития талантливой молодёжи, спортивного центра.

31 июля на внеочередном заседании Тюменская облдума приняла закон о концессионном соглашении по созданию кампуса. Согласно документу, на финансирование проекта 17 млрд рублей выделят из федерального бюджета, 4,5 млрд рублей – из регионального , концессионер инвестирует в его создание 11 млрд рублей.

Любовь Голышева