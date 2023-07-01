Тюменская облдума одобрила закон о концессии строительства межвузовского кампуса мирового уровня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закон об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня одобрили депутаты Тюменской областной думы на внеочередном заседании 31 июля.

Документ внесен в региональный парламент правительством области по инициативе губернатора Александра Моора.

Согласно закону, кампус построят с применением механизмов государственно-частного партнёрства. Концессионное соглашение для реализации инвестиционного проекта планируется заключить с ООО "Врата Сибири". Доля софинансирования из средств федерального бюджета составит 50%.

Доля федерального бюджета составит более 52% или 17 млрд рублей, из регионального бюджета направят свыше 13% или 4,5 млрд рублей, концессионер - 34% или 11 млрд рублей.

Проект предусматривает создание 10 объектов площадью 167 тыс. 300 кв. м. Это четыре общежития, гостиница, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, центр поддержки и развития талантливой молодёжи, спортивный центр.

Напомним, построить межвузовский кампус в Тюмени планируется к 2027 году вблизи озера Круглое. Это будет современное образовательное пространство, где студенты, аспиранты и молодые ученые смогут не только заниматься наукой и творчеством, но и взаимодействовать с потенциальными работодателями, реализовывать перспективные проекты в разных сферах.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.

Любовь Голышева