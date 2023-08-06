"Игры улиц" и "Молодежный квартал" помогли сделать летние каникулы в Тобольске интереснее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проекты "Игры улиц" и "Молодежный квартал" помогли сделать программу пришкольных лагерей в Тобольске ярче и интереснее. Всего за вторую смену там отдохнули 842 школьника, в том числе 245 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 16 детей из семей мобилизованных граждан.

По информации администрации Тобольска, с 27 июня по 17 июля в городе работали девять лагерей с дневным пребыванием детей на базе семи школ. Для ребят организовали трехразовое питание, дневной сон - для учеников начальных классов. За 10 дней школьники стали участниками 68 профилактических мероприятий.

Добавим, спортивный проект "Игры улиц" включает соревновательную программу в течение всего лета, его реализуют на открытых спортивных площадках Тобольска. А "Молодежный квартал" - проект, направленный на поддержку творческих инициатив и развития культурно-образовательной среды.