Карантин по бешенству ввели в поселке Сумкино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введен в поселке Сумкино в Тобольске с 1 августа. Соответствующее постановление подписали в правительстве Тюменской области.

В этом населенном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает инфоцентр правительства региона.