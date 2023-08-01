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Карантин по бешенству ввели в поселке Сумкино

Общество, 19:05 01 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введен в поселке Сумкино в Тобольске с 1 августа. Соответствующее постановление подписали в правительстве Тюменской области.

В этом населенном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает инфоцентр правительства региона.

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