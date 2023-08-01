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Александр Моор ответит на вопросы предпринимателей Тюменской области

Экономика, 18:45 01 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Задать вопросы губернатору Тюменской области Александру Моору смогут предприниматели из муниципалитетов на заседании совета по улучшению инвестиционного климата региона 2 августа.

В нем примут участие представители бизнеса, руководители отраслевых структур, ресурсоснабжающих организаций, крупных компаний, инвесторы.

Среди ключевых тем — подведение итогов национального рейтинга состояния ивестклимата 2023 года, внедрение регионального инвестиционного стандарта, презентация проектного офиса по привлечению инвесторов.

Заседание начнется в режиме онлайн в 15 часов 30 минут и будет транслироваться на сайте органов власти Тюменской области, сообщает инфоцентр правительства региона.

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# Александр Моор , предпринимательство

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