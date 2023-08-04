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Прочитать стихи, спеть песню или рассказать истории смогут тюменцы на творческом вечере "Голос молодежи"

Общество, 10:05 04 августа 2023

из группы "TVOY Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "TVOY Тюмень" во ВКонтакте

Прочитать стихи, спеть песню или рассказать истории могут тюменцы на творческом вечере "Голос молодежи", который пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 6 августа. Прийти может любой желающий.

"Мероприятие провожу, чтобы молодежь могла себя проявлять, не бояться сцены. Очень много талантов, так сказать, погибают в школе. Ребятам просто не дали себя проявить. Есть музыканты, которые пишут стихи, песни, музыку, но им негде выступать или они боятся себя показать. И как раз данное мероприятие существует для того, чтобы эти страхи преодолеть и найти свою публику", – поделился с корреспондентом "Тюменской линии" организатор "Голоса молодежи" Данил Гаджиев.

По его словам, на событие часто приходят новички. Помимо молодых тюменцев выступают трехлетние дети и люди в возрасте. На выступление обязательно просят взять с собой на флешке необходимые минусовки. Тем, кому нужна будет гитара, могут выдать музыкальный инструмент.

Для того чтобы стать участником, не нужно регистрироваться. Это, считает Данил, один из важных моментов, потому что именно такой формат привлекает людей.

Вход на событие свободный. Начало в 17 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Отметим, творческий вечер за пять лет своего существования проходил также в Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.

Виктория Макарова

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# Контора пароходства , молодежь , музыка , песни

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