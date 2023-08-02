Московские художники учили тоболяков живописи

| Фото: Денис Распускалов | Фото: Денис Распускалов

Бесплатные уроки живописи от московской студии Draw&Go при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" прошли в Тобольске.

Занятия вели профессиональные художники - выпускники ведущих вузов России: ВГИК имени С. А. Герасимова, МГАХИ им. В. И. Сурикова, Институт современного искусства Иосифа Бакштейна и РАЖВиЗ Ильи Глазунова. А также впервые — приглашенный преподаватель по живописи из Тобольска, выпускница ТГУ, прошедшая интенсив-курс от студии Draw&Go в 2022 году. Всего жители города посетили 28 мастер-классов по рисованию акрилом, маркерами, акварелью и пастелью. Среди новых направлений в этом году были реализованы поп-арт акрилом, флюид-арт с использованием жидкого акрила и этюд пастелью.

"За десять дней мастер-классы профессиональных художников посетили пятьсот тоболяков. Среди них и "физики", и "лирики", и начинающие, и уже опытные художники. А значит, проект интересен широкой аудитории, востребован и "зашел". Четвертый год он получает поддержку "Формулы хороших дел", и количество участников только растет. Многие не пропускают ни одного сезона: освоив одну технику, возвращаются изучать другую", - прокомментировала начальник отдела по связям с органами государственной власти ООО "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.

Более 350 работ вошли в специальную выставку, прошедшую 30 июля в ДШИ им. А. А. Алябева. Впервые было увеличено и количество победителей до 8 человек — два финалиста в каждой номинации: акварель, акрил, пастель, маркеры. Им вручили специальные арт-боксы от Draw&Go по флюид-арту, а их работы разместят на афишах и баннерах города.

"Моим детям очень понравился мастер-класс, и они узнали, как можно рисовать акварелью космический рисунок. Восхищены сами своими настоящими первыми картинами и я, как папа очень доволен организацией и творческим пространством, а самое главное — это специалисты-художники! К каждому уделили индивидуальный подход, помогли сделать настоящие шедевры!" — поделился впечатлением родитель одного из участников мастер-класса Михаил Михалёв.

Команда Draw&Go провела также мастер-классы для преподавателей. В программу интенсива вошли: интерьерная акриловая живопись в авторской технике Draw&Go, жидкий акрил флюид-арт, fashion-иллюстрация по мотивам известных иллюстраторов Рене Грюо, Антонио Лопеса и Дэвида Даунтона, а также обсуждение процесса взаимодействия с учениками по специальному пособию от арт-директора студии Кристины Галочкиной. Каждый участник получил сертификат о прохождении курса, художественный набор для абстрактной живописи поталью, а также доступ к авторским онлайн-урокам по живописи от Draw&Go. Впервые в этом году преподавателям по окончании интенсива предоставили возможность пройти практику в действующей студии в Тобольске.

| Фото: Денис Распускалов | Фото: Денис Распускалов

"Мастер-класс мне очень понравился. Я узнала много нового. Познакомилась с новыми техниками. В дальнейшем я обязательно воспользуюсь этими знаниями и передам другим творческим людям. Спасибо!" — прокомментировала участница интенсива Наталья Бекасова.

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