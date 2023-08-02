В Тюменской области внедрят новые меры поддержки компаний-экспортеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые меры поддержки компаний-экспортеров представили на Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта при губернаторе Тюменской области 2 августа. Это касается тех предприятий, которые пожелают открыть производство в Узбекистане. Они смогут арендовать площади в течение года бесплатно.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев вынес данное предложение на рассмотрение главы региона: "Мы хотим в Узбекистане, с которым эффективно работаем последние полтора года, арендовать производственные площади и представить компаниям Тюменской области возможность заходить на них бесплатно в течение первого года. Второй инструмент поддержки - предоставить услуги по регистрации юрлиц в Узбекистане, чтобы продолжить им деятельность. Также в части регистрации юрлиц предлагаем еще Киргизию, Армению, ОАЭ. Это принесет свои плоды и снизит нагрузку на бизнес для первого выхода на эти территории".

Новые меры поддержки, современные инструменты позволят Тюменской области подняться выше во всероссийском рейтинге экспортного потенциала.

"Поддерживаю предложения. При планировании бюджета 2024 года все это предусмотреть, связать эти меры поддержки с определенными обязательствами наших компаний с заключением экспортного контракта. Важно применять новые инструменты поддержки экспортеров из числа МСП, чтобы их количество выросло кратно", - сказал Александр Моор.

Напомним, по итогам 2022 года экспорт товаров и услуг Тюменской области вырос в полтора раза в сравнении с 2021 годом. Объем выручки составил более 2 млрд долларов.

Отметим, оценка экспортного потенциала - один из пунктов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Тюменская область в данном рейтинге находится в тройке лидеров.

Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта Тюменской области проходит в режиме онлайн. В его работе участвуют все главы районов, сотрудники департаментов регионального правительства, ресурсоснабжающих компаний, представители бизнес-сообществ.

Анжела Лебедева