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Александр Моор прокомментировал итоги Национального рейтинга инвестклимата

Губернатор, 15:32 16 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Инфраструктура Тюменской области позволяет реализовать большое число инвестиционных проектов. Но она не создается за один год, это результат многолетней системной работы.

Так прокомментировал губернатор Тюменской области итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Тюменский регион занял третью позицию в общем рейтинге и вторую — в направлении "Инфраструктура и ресурсы".

"Чем больше инвесторов, тем больше требований к инфраструктуре, потому что возникают вопросы подключения к сетям и нагрузки на них. Надеюсь, что такая оценка от предпринимателей будет и в дальнейшем", — отметил глава региона.

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# Александр Моор , инвестиционный рейтинг , ПМЭФ

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