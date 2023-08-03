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В семи водоемах Тюмени эксперты выявили несоответствие воды гигиеническим требованиям

Общество, 16:20 03 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

443 пробы воды поверхностных водоемов исследовали специалисты центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области. Как рассказали в ведомстве, в настоящее время купание разрешено в 12 зонах рекреации.

В этом списке акватория оз. Верхнее Кривое, пруда на 19 км Червишевского тракта, пруда Лесной, оз. Андреевское, оз. Арсеньевское, оз. Полушинское, оз. Нижнее Кривое, оз. Сингуль, оз. Якушкино, оз. Малая Старица, оз. Бобровое и оз. Липовое.

Из 51 пробы по санитарно-химическим показателям шесть не отвечали гигиеническим нормативам по химическому и биохимическому потреблению кислорода. Все 43 пробы по паразитологическим показателям соответствовали нормам.

В пробах пруда Войновский выявлено несоответствие нормативам по кишечной палочке и обобщенным колиформным бактериям. Воды оз. Круглого, пруда Утиного не соответствуют нормативам по химическому потреблению кислорода.

В оз. Цимлянском, прудах Плехановском и Войновском, а также оз. Липовом выявлено несоответствие по биохимическому потреблению кислорода.

Также в зонах рекреации исследовано 39 проб почвы и песка по микробиологическим показателям, 53 пробы по паразитологическим и 12 - по санитарно-химическим. Результатов, не отвечающих установленным требованиям, не выявлено.

Объекты, не предназначенные для купания, обозначены информационными аншлагами "Купание запрещено", напомнили в региональном Роспотребнадзоре.

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# купание , Роспотребнадзор

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