Житель Ижевска погиб в ДТП в Тюменском районе

Трагедия произошла вчера около 22 часов на 163-м км федеральной трассы Курган - Тюмень в Тюменском районе.

Автомобиль Hyundai сбил 44-летнего пешехода, жителя Ижевска. По предварительным данным, мужчина шёл по проезжей части, от полученных в ДТП травм он скончался на месте происшествия. По имеющейся информации, в Тюменский район он приехал для трудоустройства.

Водитель Hyundai - 54-летний житель Кургана - возвращался с супругой из Тюмени домой, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.