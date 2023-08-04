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Житель Ижевска погиб в ДТП в Тюменском районе

Происшествия, 09:10 04 августа 2023

Трагедия произошла вчера около 22 часов на 163-м км федеральной трассы Курган - Тюмень в Тюменском районе.

Автомобиль Hyundai сбил 44-летнего пешехода, жителя Ижевска. По предварительным данным, мужчина шёл по проезжей части, от полученных в ДТП травм он скончался на месте происшествия. По имеющейся информации, в Тюменский район он приехал для трудоустройства.

Водитель Hyundai - 54-летний житель Кургана - возвращался с супругой из Тюмени домой, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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