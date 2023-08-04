В Тюмени подростки на питбайках получили тяжелые травмы в лобовом столкновении

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двое друзей 15-ти и 16-ти лет получили тяжелые травмы в ДТП на ул. Казаровской в Тюмени вечером 3 августа.

Школьники катались на питбайках (мотокроссовых мини-мотоциклах). На дороге, ведущей к скверу Пограничников, подростки разъехались по разным сторонам и начали движение навстречу друг другу на большой скорости. В результате лобового столкновения мотоциклов оба водителя серьезно пострдали. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает ГИБДД Тюменской области.