В Тюмени подростки на питбайках получили тяжелые травмы в лобовом столкновении
Происшествия, 14:53 04 августа 2023
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Двое друзей 15-ти и 16-ти лет получили тяжелые травмы в ДТП на ул. Казаровской в Тюмени вечером 3 августа.
Школьники катались на питбайках (мотокроссовых мини-мотоциклах). На дороге, ведущей к скверу Пограничников, подростки разъехались по разным сторонам и начали движение навстречу друг другу на большой скорости. В результате лобового столкновения мотоциклов оба водителя серьезно пострдали. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает ГИБДД Тюменской области.
| Фото: ГИБДД Тюменской области