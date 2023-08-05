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Тюменские дома проверят на готовность к отопительному сезону до 15 сентября

Общество, 12:46 05 августа 2023

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Проверка готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному периоду в Тюмени продлится по 15 сентября. В городскую комиссию поступили документы от 38 управляющих организаций в отношении 468 многоквартирных домов, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

"Это пакет документов, подтверждающих выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда к зиме. Большинство заявившихся уже получили паспорта готовности к отопительному периоду", — сообщили там.

Оставшаяся часть — в стадии проверки представленных документов.

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# отопительный сезон , проверки

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