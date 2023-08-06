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Учителя, водители и уборщики являются самыми востребованными профессиями в Тюменской области

Общество, 09:44 06 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 1,3 тыс. предложений для трудоустройства есть у водителей, почти 800 — для уборщиков, более 950 - для педагогов-организаторов в школы, колледжи, детские центры, центры дополнительного образования и более 770 вакансий — для учителей русского языка, математики, информатики, физики и других предметов в Тюменской области.

Также требуются врачи, медсестры, инженеры, специалисты в сферах ЖКХ, АПК, недвижимость, перевозки, бытовые услуги и других, менеджеры. Как сообщает "Вслух.ру", в Тюменской области более 25 тыс. вакансий для соискателей на официальном сайте "Работа России".

Найти подходящую работу можно на официальном сайте "Работа России". Кадровый центр "Работа России" для жителей Тюмени и Тюменского района находится по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3, многоканальный телефон: (3452) 27-36-05.

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# работа , трудоустройство

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