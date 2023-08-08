Семейство песцов с 13 щенками обнаружили ученые на Сабетте

t.me/artyukhov_da t.me/artyukhov_da

Семейство песцов с потомством сразу из 13 щенков удалось снять биологам во время полевых работ на Сабетте. Предварительные результаты июля подтверждают выводы прошлых лет и говорят о том, что животным здесь комфортно.

Об этом глава ЯНАО Дмитрий Артюхов написал в своем Telegram-канале.

"Первые фото из летней экспедиции ямальских учёных в Сабетту. Биологи наблюдают здесь за песцами уже десятый год. Арктические лисы – индикатор состояния природы в зоне активного промышленного освоения. Спасибо нашим учёным за классные фото!" - сказал он.