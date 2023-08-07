В тюменском аэропорту Рощино нашли сбежавшую из дома юную сургутянку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские транспортные полицейские нашли 16-летнюю девочку, сбежавшую из дома к другу по переписке в Казань, сообщает Тюменский ЛО МВД России на транспорте.

В отдел полиции в аэропорту Рощино с просьбой в поисках дочери обратилась жительница Сургута. Женщина рассказала, что девочка гостила у бабушки в Тугулымском районе Свердловской области.

Сургутянка предположила, что дочь решила поехать в Казань к 20-летнему молодому человеку, с которым она познакомилась в социальных сетях и в последнее время активно общалась. Накануне исчезновения девушка сообщила матери, что хочет познакомиться вживую со своим интернет-другом и намерена переехать к нему.

Выяснив, что ближайший к Тугулыму аэропорт находится в Тюмени, женщина обратилась за помощью к транспортной полиции, полагая, что именно туда направится еe дочь.

Сотрудники линейного отдела полиции установили, что разыскиваемая приобрела электронный билет на самолет "Тюмень - Казань", а до Рощино добралась поездом "Талица - Тюмень" и общественным транспортом.

Беглянку сняли с рейса, когда она уже проходила последние этапы регистрации. Девушку доставили в служебное помещение транспортной полиции.

Инспектор ПДН провел со старшеклассницей профилактическую беседу, школьница временно помещена в региональный социально-реабилитационный центр, откуда ее заберут законные представители.