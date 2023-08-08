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На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошла смертельная авария

Происшествия, 22:02 07 августа 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В столкновении автомобиля KIA Sorento и грузовика Mercedes на 83-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе, по предварительным данным, есть погибшие, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС", – сообщили в ГИБДД.

Движение со стороны Тобольска в сторону Тюмени частично ограничено, осуществляется по одной полосе.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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