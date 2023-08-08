На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошла смертельная авария
Происшествия, 22:02 07 августа 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В столкновении автомобиля KIA Sorento и грузовика Mercedes на 83-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе, по предварительным данным, есть погибшие, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
"На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС", – сообщили в ГИБДД.
Движение со стороны Тобольска в сторону Тюмени частично ограничено, осуществляется по одной полосе.