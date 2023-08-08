В Тюмени определили лучших пауэрлифтеров области

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Кубок Тюменской области по пауэрлифтингу в дисциплинах "Троеборье" и "Троеборье классическое" прошел в Тюмени. В состязаниях приняли участие 56 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима и села Юргинское, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Среди женщин первое место в классическом троеборье досталось команде тюменской спортивной школы №3, на втором месте оказался коллектив фитнес-клуба "Драйв фитнес", а на третьем месте – группа атлетов из Тобольска. Абсолютным победителем Кубка региона по пауэрлифтингу в дисциплине "троеборье классическое" среди женщин стала Елизавета Стародубцева.

В мужском состязании в этой же дисциплине первое место заняла команда из Тобольска, вторым стал коллектив спортшколы №3, третье место заняли мужчины из фитнес клуба "ARMSTRONG". Абсолютный победитель среди мужчин в классическом троеборье - Тимофей Кузьмин.

В дисциплине "Троеборье" среди женщин абсолютным победителем Кубка региона стала Анна Буракова. Абсолютный победитель в троеборье среди мужчин - Дмитрий Селезнёв.

Чемпионами и в мужском, и в женском зачетах в троеборье стали представители тюменской спортивной школы "ТУРА".