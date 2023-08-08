Команда "Транснефть – Сибири" вошла в число призеров всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге

| Фото: Беляев Олег | Фото: Беляев Олег

Команда "Транснефть – Сибири" заняла 2 место в конкурсе на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО "Транснефть". Всероссийский этап прошел на стадионе МЧС России в Санкт-Петербурге и был приурочен к 30-летию ПАО "Транснефть".

Цель соревнований – определение уровня профессиональной подготовки пожарных дружин, а также совершенствование знаний и практических навыков. Состязания состояли из четырех этапов: стометровая полоса с препятствиями в личном и в командном зачетах, пожарная эстафета, боевое развертывание от пожарного автомобиля и проверка теоретической подготовки членов ДПД на знание требований пожарной безопасности. Результаты оценивала судейская коллегия в составе представителей ПАО "Транснефть" и МЧС России.

Участник команды "Транснефть – Сибири" Александр Свитюк из Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов победил в личном зачете в преодолении стометровой полосы с препятствиями. Также он установил абсолютный рекорд по времени прохождения состязания за всю историю проведения соревнований.

"Все дружины – мощные, крепкие духом. Здесь собрались лучшие спортсмены со всей страны, со всех предприятий системы "Транснефть". Это большая честь и ответственность выступать с ними плечом к плечу", – сказал Александр Свитюк.

В этом же состязании в общекомандном зачете пожарная дружина заняла второе место, как и в пожарной эстафете. По итогам всех соревнований команда АО "Транснефть – Сибирь" вошла в тройку сильнейших расчетов ДПД, уступив первенство коллегам из АО "Транснефть – Западная Сибирь". Третье место - у команды из АО "Транснефть – Север".

"Наша команда показала достойный результат, попав в тройку сильнейших. Многие впервые принимали участие в финальных соревнованиях. Состязания показали сплоченность команды, готовность слаженно работать в нештатных ситуациях. Наши спортсмены обладают всеми знаниями и навыками, чтобы отразить удар стихии и обеспечить пожарную безопасность объектов компании", – отметил начальник отдела пожарной безопасности АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Башаровский.