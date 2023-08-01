Новые гостиничные комплексы планируют создать в Нижнем посаде Тобольска

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новые гостиничные комплексы планируют создать в Нижнем посаде Тобольска. Это заложено в мастер-план туритического каркаса города, разработанного командой специалистов под лидерством архитектурного бюро Wowhaus.

Также в Нижнем посаде очистят малые реки. Чтобы район стал популярен не только у туристов, но и среди местных жителей, авторы проекта предложили реновировать там жилые кварталы и создать инфраструктуру для местных жителей.

Архитекторы считают, что ключевым направлением развития города является Нижний посад. С этого места начинался Тобольск, когда-то он был городским центром. Авторы концепции предложили вернуть жизнь в Нижний посад и заодно обеспечить его связь с Верхним посадом.

Планируется создать новый велопешеходный маршрут по Казачьему взвозу и канатную дорогу, станция которой расположится на набережной реки Иртыш.

Новая сеть маршрутов — велосипедных, водных, пешеходных — обеспечит связь между основными городскими достопримечательностями и туристическими локациями, которые отдалены от центра — Абалак, Менделеево, Винокурово, Шестаково.

Также предлагают раскрыть потенциал реки Иртыш: включить ее в жизнь Тобольска и развивать водный туризм в регионе. В рамках мастер-плана планируется создание сети причалов для запуска водного транспорта: от Абалака до Винокурово. Новая набережная поддержит связь между Верхним и Нижним посадами.

Набережная станет важным городским рекреационным пространством. Вдоль воды будет располагаться городской променад с пристанью для судов. Как сообщили в архитектурном бюро Wowhaus, в незатапливаемой зоне набережной появится детская зона, а также новый комплекс "Городских купален" с открытым бассейном и ландшафтный парк со специально оборудованными площадками для рыбалки, занятий йогой и наблюдениями за птицами.

В городе, по задумке, появится несколько объектов Центра впечатлений. Главный интерактивный выставочный павильон, цель которого — открыть перед посетителями все тайны и истории Тобольска и Сибири, возведут на набережной Иртыша. Мини-павильоны, в которых можно согреться и понаблюдать в комфортных условиях за природой Сибири, откроют вдоль городского туристического маршурта. Один - в водонапорной башне на Красной площадке, второй - на Потчевашском поле, следующий — на разломе у реки Сибирь.

Новые бренд города "Тобольск — ключ к Сибири" и турпродукт позволят увеличить поток отдыхающих.

Отметим, в рамках мастер-плана в Тобольске установили стенды. На них содержится информация о зданиях, их будущем наполнении, сроках реконструкции. Большинство размещены в районе Базарной площади, где находится много старинных зданий. Часть помещений доступны для инвесторов. Еще один стенд с информацией о реновации Нижнего посада можно встретить на смотровой площадке у стен Дворца наместника.