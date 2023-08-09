Более 10 тыс. тонн сенажа уложено в силосные траншеи и бурты в Викуловском районе

| Фото: администрация Викуловского муниципального района | Фото: администрация Викуловского муниципального района

10 тыс. 193 тонн сенажа уложено в силосные траншеи и бурты в Викуловском районе на 8 августа. Это 75 % от плана. Заготовку осуществляет ООО "Радиус Агро", сообщает администрация муниципального района.

Заготовкой сена занимаются шесть сельскохозяйственных предприятий. Наибольшая активность наблюдается в трех хозяйствах: ИП Грабежова С.В. - 94%, ИП Аскаров Р.М. - 89%, КХ Рассвет - 57% от плана.

В целом по району заготовлено 1 тыс. 225 тонн сена, или 44 % и 10 тыс. 193 тонн или 87% сочных кормов от запланированного объема.

Напомним, 2,77 тыс. тонн сена и 11,6 тыс. тонн сенажа планируют заготовить для успешной зимовки скота в общественном животноводстве в Викуловском районе.