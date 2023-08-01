10 квартир тюменцев на один день превратятся в галереи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Необычные выставки на один день откроются в квартирах тюменцев. Идеи для домашних галерей отобрали по итогам опен-колла проекта "По домам" книжного магазина "Никто не спит".

Это будут выставки деревянных изделий и мебели, арт-объектов тюменских художников, цифровых и аналоговых фотографий, панно из макраме, авторских кукол, скульптур, картин и коллажей, пленочных фотографий и скетчей из путешествий, коллекций коллекций и даже вещей из кинотеатров.

"В моей выставке будут билеты из кинотеатра "Темп", датированные 2004–2005 годами, и коллекция кинофлаеров примерно того же времени, — рассказала ИА "Тюменская линия" участница проекта "По домам" Нара Биккина. — Мне очень нравилось ходить в кино в то время, и эти вещи напоминают мне об этом. С тех пор прошло почти двадцать лет, такого кинотеатра больше нет, это всё уже стало историей. Мне хотелось бы поделиться этим, может, кому-то это тоже будет интересно. У меня нет опыта в создании выставок, но, кажется, это идеальный формат, чтобы поделиться своей коллекцией. Я в большом предвкушении, что из всего этого получится".

Для участников проекта проведут серию образовательных лекций и научат работать с экспозицией.

Побывать на выставках в квартирах можно будет 2 и 3 сентября. Актуальные новости проекта публикуются в группе "Квартирная галерея "По домам" ВКонтакте.

Влада Нерадовская