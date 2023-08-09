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Новый арт-объект открыли на ул. Республики в Тюмени

Общество, 17:47 09 августа 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Арт-объект в форме рук, бережно обнимающих склонившееся дерево, открыли на ул. Республики в Тюмени 9 августа. Его установили владельцы Бистро&Кофе "Реалисты", сообщает пресс-служба администрации города.

"Такие арт-объекты установлены по всему миру. Они символизируют экологию и сохранность нашего хрупкого мира. У нас же немножко другой смысл. Нам захотелось изменить отношение горожан к историческому центру, ведь здесь из прошлого вырастает будущее, в некотором смысле растем и мы. Руки – это символ, который оберегает прошлое ради будущего", - говорит управляющая заведением Мария Кузнецова.

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Добавим, что арт-объект дереву не вредит. "Руки" не касаются ствола растения.

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# арт-объекты

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