Водоканал просит тюменцев сообщать об ухудшении качества воды

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Причиной ухудшения качества воды чаще всего являются работы на внутренних сетях, поскольку в настоящее время управляющие компании готовят сети многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду, сообщает Росводоканал Тюмень.

Вода в системе центрального водоснабжения Тюмени соответствует требованиям безопасности и качества. Лабораторный контроль ведется круглосуточно. Пробы воды регулярно отбираются в 328 точках в разных районах города.

Если из крана пошла грязная вода, то прежде всего нужно уведомить управляющую компанию. Если на внутридомовых сетях работы не проводились, позвонить в водоканал по телефону: 540-940.

"Все обращения, касающиеся качества, оперативно отрабатываются, также проводится профилактическая промывка магистральных и квартальных сетей", - рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей Владимир Шааб.