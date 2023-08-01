Водоканал просит тюменцев сообщать об ухудшении качества воды
Причиной ухудшения качества воды чаще всего являются работы на внутренних сетях, поскольку в настоящее время управляющие компании готовят сети многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду, сообщает Росводоканал Тюмень.
Вода в системе центрального водоснабжения Тюмени соответствует требованиям безопасности и качества. Лабораторный контроль ведется круглосуточно. Пробы воды регулярно отбираются в 328 точках в разных районах города.
Если из крана пошла грязная вода, то прежде всего нужно уведомить управляющую компанию. Если на внутридомовых сетях работы не проводились, позвонить в водоканал по телефону: 540-940.
"Все обращения, касающиеся качества, оперативно отрабатываются, также проводится профилактическая промывка магистральных и квартальных сетей", - рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей Владимир Шааб.