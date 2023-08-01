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Учебные сборы для офицеров запаса пройдут в Тюменской области с 14 по 18 августа

Общество, 17:06 10 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Плановые учебные сборы для офицеров, находящихся в запасе, пройдут на территории Тюменской области с 14 по 18 августа. На учебные сборы намерены привлечь не более 100 офицеров, сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков.

Они состоятся на основании указа президента России №333 от 10 мая 2023 года о призыве граждан на учебные сборы.

Заместитель командира бригады армейского резерва по военно-политической работе Николай Савченко отметил, что основная задача предстоящих учебных сборов — это углубление методических и командирских навыков по огневой и тактической подготовке офицеров полка.

В дальнейшем планируется проведение таких же тренировочных сборов с солдатами и сержантами подразделения армейского резерва.

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