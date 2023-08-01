Тюменская филармония начнет новый сезон "Кантатой" 15 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская филармония начнет новый сезон 15 сентября. Он будет юбилейным — 65 по счету, сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в эфире программы "Час Тюмени" на радио "Вести FM" 11 августа.

Сезон начнется с выступления филармонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии с программой "Кантата" Кармина Бурана" Карла Орфа. Будет проекционное шоу.

"Из этого концерта мы хотим сделать не просто открытие сезона, а настоящий праздник. Продумываем различные нюансы мероприятяи. Сезон нужно открывать ярко", — сказала Елена Майер.

До открытия сезона Тюменский филармонический орекстр выступит с гастролями в Оренбургской области, Республики Башкортостан. Затем коллектив в рамках программы "Культурное сотрудничество" отправится в Ханты-Мансийский автономный округ — в Сургут. Через несколько дней оркестр приступит к репетициям.

Впервые пройдет фестиваль, посвященный творчеству композитора Михаила Глинки. Запланировано четыре концерта. Хоровая капелла и филармонический оркестр исполнят оперу "Руслан и Людмила". "Это хороший симбеоз. Нас многие критикуют, что у нас нет своего театра оперы и балета. Тем не менее мы всегда стараемся использовать это направление либо в проектах, либо приглашаем к скебе известные театры", — отметила директор департамента культуры Тюменской области.

В 65-м концертном сезоне хоровая капелла примет участие в фестивале духовной музыки в Челябинске. В Тюмени второй год работают над тем, чтобы коллективы могли гастролировать. Как отмечает Елена Майер, чем больше они выступают в других городах, тем чаще их куда-то приглашают. Так, весной 2023 гола хоровая капелла Тюменской филармонии впервые приняла участие в хоровых концертах XXII Московского пасхального фестиваля.

Оркестр "Камерата Сибири" и ГАНТ "Зори Тюмени" с обменными гастролями будут путешествовать по Екатеринбургу.

Долгожданным событием для Тюмени станут гастроли Российского академического камерного "Вивальди-оркестра". В последний раз коллектив выступал в областной столице 25 лет назад. Также в Тюмени ждут Московский соверменный художественный театр, Уральский русский народный хор и Воронежский театр оперы и балета.

Концертные сезоны обычно идут с сентября по май или июнь. Впервые в 2023 году Тюменский большой драматический театр продлил театральный сезон до начаа августа. По словам Елены Майер, этот эксперимент удался. Посещаемость в театре была максимальной, поэтому в Тюмени хотят пересмотреть длительность сезонов.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова