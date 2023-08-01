Жителям Абатского района вручили губернаторские благодарности

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жителям Абатского района глава региона Александр Моор вручил губернаторские благодарности. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования района, проходит на стадионе с. Абатское 12 августа.

Благодарность губернатора объявлена за заслуги в развитии сферы здравоохранения Тюменской области оператору электронно-вычислительных и вычислительных машин административно-хозяйственного сектора филиала № 1 Абатской районной больницы ОБ № 4" (г. Ишим) Ольге Бизяевой и медицинской сестре детского отделения терапевтического отделения стационара Абатской районной больницы филиала № 1 "Областная больница № 4" (г. Ишим) Нине Гусевой.

За заслуги в развитии дорожной отрасли Тюменской области благодарность вручили водителю дорожного ремонтно-строительного управления-5 АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие" Юрию Кулёву. За заслуги в развитии культуры Тюменской области - специалисту по методике клубной работы муниципального автономного учреждения культуры Абатского района "Централизованное культурно-досуговое объединение "Исток"" Елене Сырьевой.

Губернатор Тюменской области Александр Моор обращаясь к жителям Абатского района, подчеркнул, что благодаря их любви к малой Родине, труду, район активно развивается.

"Когда есть люди, которые каждый день вкладывают частичку своего сердца и души в то, что делают, успех нам гарантирован. Всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра", - резюмировал он.