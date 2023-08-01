Ученые ЗапСибНОЦ спрогнозируют экологическую трансформацию северных городов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследователи из Нижневартовского государственного университета реализуют проект "Многоуровневая имитационная модель экологической трансформации города". Авторы научной разработки активно сотрудничают с вузами Тюменской области — ТюмГУ, ТИУ, ТГИК, ТюмГМУ.

Программа позволит быстрее и качественнее прогнозировать развитие города, оценивать эффективность инвестиционных проектов, моделировать их воздействие на экологию, а также экономить время и ресурсы.

Ученые уже построили ряд математических моделей и некоторые элементы компьютерной модели. Они позволяют спрогнозировать сценарии социально-экономического развития Нижневартовска до 2036 года, пишет информационный центр правительства Тюменской области.