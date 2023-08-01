  • 13 августа 202313.08.2023воскресенье
  • USD98,2066
    EUR107,9723
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Ученые ЗапСибНОЦ спрогнозируют экологическую трансформацию северных городов

Общество, 19:01 12 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследователи из Нижневартовского государственного университета реализуют проект "Многоуровневая имитационная модель экологической трансформации города". Авторы научной разработки активно сотрудничают с вузами Тюменской области — ТюмГУ, ТИУ, ТГИК, ТюмГМУ.

Программа позволит быстрее и качественнее прогнозировать развитие города, оценивать эффективность инвестиционных проектов, моделировать их воздействие на экологию, а также экономить время и ресурсы.

Ученые уже построили ряд математических моделей и некоторые элементы компьютерной модели. Они позволяют спрогнозировать сценарии социально-экономического развития Нижневартовска до 2036 года, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# вузы , проекты , социально-экономическое развитие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:25 12.08.2023В Абатском районе отремонтируют детский сад "Сибирячок"
20:02 12.08.202310 квартир тюменцев на один день превратятся в галереи
19:48 12.08.2023На фестиваль "Таврида. АРТ" в Крым отправятся 23 тюменца
19:01 12.08.2023Ученые ЗапСибНОЦ спрогнозируют экологическую трансформацию северных городов