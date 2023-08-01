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Пешеходные экскурсии по Тюмени презентуют на "Книжном эпицентре"

Общество, 15:54 15 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация пешеходных экскурсий "Старинные улицы Тюмени" пройдет в арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени 16 августа в 18 часов.

Сотрудники городских библиотек расскажут об экскурсии "От столицы до столицы" — по исторической части города, "Тюмень Текутьевская" — по улице Дзержинского и "Прогулка по району Большие КПД", посвященной истории XX века.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Книжный эпицентр". Это цикл летних уличных мероприятий, на которых сотрудники библиотек и специально приглашенные гости представляют проекты тюменских библиотек и проводят творческие встречи.

18 августа в 15 часов состоится бум-игра "Озорные эрудиты". В игровой форме дети познакомятся с интересными фактами о тюменских авторах, узнают о памятниках и улицах Тюмени, связанных с фамилиями писателей-классиков.

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# библиотеки , экскурсии

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