Пешеходные экскурсии по Тюмени презентуют на "Книжном эпицентре"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация пешеходных экскурсий "Старинные улицы Тюмени" пройдет в арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени 16 августа в 18 часов.

Сотрудники городских библиотек расскажут об экскурсии "От столицы до столицы" — по исторической части города, "Тюмень Текутьевская" — по улице Дзержинского и "Прогулка по району Большие КПД", посвященной истории XX века.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Книжный эпицентр". Это цикл летних уличных мероприятий, на которых сотрудники библиотек и специально приглашенные гости представляют проекты тюменских библиотек и проводят творческие встречи.

18 августа в 15 часов состоится бум-игра "Озорные эрудиты". В игровой форме дети познакомятся с интересными фактами о тюменских авторах, узнают о памятниках и улицах Тюмени, связанных с фамилиями писателей-классиков.