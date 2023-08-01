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Пьяный водитель опрокинул автомобиль с двумя пассажирами в Нижнетавдинском районе

Происшествия, 09:54 16 августа 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в ДТП в Нижнетавдинском районе утром 16 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, около 6 часов утра на 2 км автодороги Подъезд к д. Чугунаево опрокинулся автомобиль Kia Spectra. Водитель, 31-летний местный житель, находился в состоянии опьянения.

По результатам освидетельствования показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. В результате ДТП две пассажирки автомобиля 15 и 28 лет госпитализированы с различными травмами.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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