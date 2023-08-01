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Обновленные поликлиники в селах Абатское, Викулово и Бердюжье откроются в 2023 году

Общество, 11:13 16 августа 2023

областной департамент здравоохранения | Фото: областной департамент здравоохранения

Три обновленные поликлиники сел Абатское, Викулово и Бердюжье откроются в 2023 году, сообщает областной департамент здравоохранения. В настоящее время в каждое учреждение идет поступление мебели и оборудования.

Как рассказал главный врач областной больницы № 4 Александр Синельников, средства на оснащение трех поликлиник в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи были выделены по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. В поликлиниках будут созданы максимально комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников.

Помимо новых столов, стульев, мягких кушеток, в каждом кабинете врача будет специализированное оборудование. Ожидается поставка радиохирургического аппарата, рефрактометра, стоматологических систем и установок, уретроскопа, гематологических анализаторов, спирометров и многого другого. Всего в поликлиники ожидается поставка 2 тыс. 691 позиции мебели и медицинского оборудования.

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