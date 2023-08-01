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В пробах земли с полей пяти сел Ишимского района обнаружили вредителя картофеля

Происшествия, 15:10 18 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Золотистую нематоду обнаружили в пробах почвы с полей сел Прокуткино, Черемшанка, Мезенка, Плешково, Орловка Ишимского района. На участках установлена карантинная фитосанитарная зона, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Для ликвидации и предотвращения распространения вредителя жители населенных пунктов, владельцы личных подсобных хозяйств и предприятия должны локализовать очаги поражения. А также уничтожить популяцию карантинных объектов.

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# вредители , карантин , картофель , Россельхознадзор

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