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Тюменские строители выполнили монтаж пролетных строений на мосту через реку Чакча

Экономика, 12:19 19 августа 2023

t.me/gus72to

Строители завершили монтаж пролетных строений моста через р. Чакча на 43 км автомобильной дороге Ялуторовск - Ярково. Приступили к омоноличиванию пролётов и бетонированию шкафных стенок, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Это один из трёх ремонтируемых мостов на региональной дороге, связывающей Курганскую область с Исетском, Ялуторовском и Ярково. По ней осуществляется транзит транспорта из южных областей России в ХМАО и ЯНАО", - рассказали эксперты.

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# ГУС Тюменской области , ремонт моста

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