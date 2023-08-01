Тюменские строители выполнили монтаж пролетных строений на мосту через реку Чакча

t.me/gus72to t.me/gus72to

Строители завершили монтаж пролетных строений моста через р. Чакча на 43 км автомобильной дороге Ялуторовск - Ярково. Приступили к омоноличиванию пролётов и бетонированию шкафных стенок, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Это один из трёх ремонтируемых мостов на региональной дороге, связывающей Курганскую область с Исетском, Ялуторовском и Ярково. По ней осуществляется транзит транспорта из южных областей России в ХМАО и ЯНАО", - рассказали эксперты.